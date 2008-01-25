Яценюку заблокировали вход в сессионный зал креслами
10:22, 25 января 2008Политика
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Работа не началась
Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады Украины до сих пор не началось.
Как передает корреспондент УНИАН, трибуна и президиум ВР заблокированы представителями фракции Партии регионов.
У дверей, откуда обычно в сессионный зал заходит председатель ВР, стоят кресла, то есть двери заблокированы.
Как сообщал УНИАН, представители оппозиции, по их словам, протестуют, в частности, против возможного присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.
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