В Киевской области Нацгвардия задержала 8 человек с арсеналом оружия

"Автомобили VolkswagenPassat и Honda CR-V двигались в направлении Киева и были без номерных знаков, что и стало причиной остановки военными", - отмечается в сообщении, обнародованном на сайте Нацгвардии.

Во время проверки багажников транспортных средств были обнаружены средства индивидуальной защиты и 6 единиц армейского, охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия, а также спецсредств травматического действия.

В целом были обнаружены 9 мм травматический пистолет ПМР, 9мм травматический пистолет ПМ "Вий", 9 мм пистолет системы Browning, ружье Mossberg 500, 7,62 мм винтовка Erma и 7,62 мм карабин МКМ.

"Восемь задержанных лиц от предоставления объяснений отказались, и были переданы в следственный отдел Переяслав-Хмельницкой милиции", - отмечается в сообщении.