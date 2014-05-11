Террористы пытаются прикрыть "референдумом" свои преступления - АП

Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Администрации Президента Украины Сергей Пашинский, сообщает пресс-служба главы государства.

«Фактически никакого референдума там не проводится. Это не более чем информационная кампания террористов, чтобы прикрыть свои преступления мнением жителей Донецка и Луганска», - сказал Пашинский.

Читайте такжеВ Донецке на "референдуме" украинским СМИ не позволяют вести фото - и видеосъемкуОн подчеркнул, что для проведения референдума на территории, где проживает 6 миллионов граждан, надо открыть тысячи избирательных участков и организовать работу избирательных комиссий.

«На двух третях Донецкой и Луганской областей вообще никакого референдума нет, а в некоторых крупных городах, которые находятся под контролем террористов на сегодняшний день, по сути, это мини-митинги, которые фиксируются распечатанными на принтере бюллетенями», - сказал он.

Также и.о. главы АП подчеркнул, что должностные лица Донецкой и Луганской областей, которые будут принимать участие в этом преступном действии, будут привлечены к ответственности в соответствии с законами Украины.

«Мы будем в рамках законов Украины жестко реагировать на любые проявления сепаратизма и терроризма», - сказал Пашинский.