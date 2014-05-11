Боевики в Краматорске захватили в плен начальника и трех сотрудниц аэродрома

Сегодня ночью в Краматорске боевики похитили начальника и трех сотрудниц аэродрома.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», сегодня ночью террористами был похищен начальник аэродрома г. Краматорск... Вместе с ним похищены трое сотрудников службы аэродрома. Все три – женщины", - написал Тымчук.

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"Одну из женщин на данный момент террористы отпустили. В результате пыток пророссийскими террористами у нее сломано ребро, диагностировано сотрясение мозга. Судьба остальных похищенных неизвестна", - добавил он.

Тымчук напомнил, что на территории данного аэродрома с начала антитеррористической операции был расположен базовый лагерь украинских силовиков.