Боевики в Краматорске захватили в плен начальника и трех сотрудниц аэродрома
В Краматорске террористы похитили начальника и трех сотрудниц аэродрома. На данный момент одну сотрудницу, которая подверглась пыткам, отпустили.
Сегодня ночью в Краматорске боевики похитили начальника и трех сотрудниц аэродрома.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», сегодня ночью террористами был похищен начальник аэродрома г. Краматорск... Вместе с ним похищены трое сотрудников службы аэродрома. Все три – женщины", - написал Тымчук.
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"Одну из женщин на данный момент террористы отпустили. В результате пыток пророссийскими террористами у нее сломано ребро, диагностировано сотрясение мозга. Судьба остальных похищенных неизвестна", - добавил он.
Тымчук напомнил, что на территории данного аэродрома с начала антитеррористической операции был расположен базовый лагерь украинских силовиков.