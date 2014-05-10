В Макеевке боевики похитили родителей активиста ВО «Свобода» 18-летнего Юрия Бенедюка, который успел покинуть Донецкую область.

Как сообщили УНИАН активисты Евромайдана, члены ВО «Свобода», 9 мая в село Буроз (пос. Ханжонково г. Макеевки) в квартиру родителей Юрия Бенедюка - супругов Елены Бенедюк и Юрия Мясоеда якобы ворвались сотрудники милиции в сопровождении нескольких вооруженных боевиков Донецкой народной республики с битами. Забрали, не предъявив никаких документов, Юрия Мясоеда по обвинению, что он якобы напился и буянил.

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10 мая около 19.00 приехали уже одни вооруженные боевики на другой адрес в село Калтновое г. Макеевки, где прописан и проживает Юрий Бенедюк. По этому адресу в доме находилась в это время мать парня Елена Бенедюк и другие родственники. Боевики позвонили сыну Юрию, потребовали, чтобы он к ним явился и заявили, что они забирают как заложницу еще вдобавок и мать.

Вскоре Юрию Бенедюку по неизвестному номеру позвонил мужчина, назвавшийся Иваном, и под угрозой убийства родителей потребовал от сына приехать завтра в Донецк и сдаться.

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В настоящее время взяты в заложники родители Юрия Бенедюка - Елена Бенедюк и Юрий Мясоед, связь с ними потеряна, сообщили активисты.