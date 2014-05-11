У Ахметова просят прекратить АТО и заявляют о создании собственных отрядов обороны

Группа "Метинвест", принадлежащая Ринату Ахметову, просит прекратить АТО и заявляет о создании собственных народных дружин.

Об этом сказано в заявлении группы, размещенном на официальном сайте "Метинвест".

"Мы призываем отказаться от практики ведения в мирных городах Донбасса крупномасштабных боев с применением Вооруженных Сил, тяжелой техники и вооружения. Мы считаем, что украинские военные, а также и другие вооруженные люди должны немедленно покинуть город", - подчеркивают в заявлении.

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По мнению группы, все возможности мирных переговоров еще не исчерпаны.

Отмечается, что для поддержания порядка в Мариуполе группа Метинвест совместно с муниципальной милицией создает народные дружины из числа работников металлургических комбинатов.

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"С завтрашнего дня эти дружины приступят к патрулированию города и защите мирных граждан от мародеров и преступников, орудующих в городе", - добавляют в группе.