Президент Польши требует от Германии усилить давление на Россию
Коморовский считает, что необходимо усилить давление на российское правительство.
На фоне кризиса в Украине президент Польши Бронислав Коморовский потребовал от Германии проводить более жесткий курс в отношении России.
"Я не совсем понимаю того, как некоторые сегодня в Германии смотрят на Россию. Возникает подозрение, что некоторые немецкие политики выбирают такой внешнеполитический курс, который Польше будет сложно принять", - заявил Коморовский в интервью газете Bild, пишет Deutsche Welle.
Коморовский считает, что необходимо усилить давление на российское правительство.
По его мнению, санкции, уже введенные западными странами, принесли первый успех, и самое время задать вопрос: что еще можно сделать. "Лучше погасить огонь уже сегодня, чем ожидать, когда пожар разрастется и перекинется на территорию других государств", - заявил президент Польши.
По словам Коморовского, его страна ожидает от правительства Германии большей сплоченности, которая позволит своевременно урегулировать конфликт в Украине, чтобы Европа и в будущем могла жить без страха.