Президент Польши требует от Германии усилить давление на Россию

На фоне кризиса в Украине президент Польши Бронислав Коморовский потребовал от Германии проводить более жесткий курс в отношении России.

"Я не совсем понимаю того, как некоторые сегодня в Германии смотрят на Россию. Возникает подозрение, что некоторые немецкие политики выбирают такой внешнеполитический курс, который Польше будет сложно принять", - заявил Коморовский в интервью газете Bild, пишет Deutsche Welle.

Коморовский считает, что необходимо усилить давление на российское правительство.

По его мнению, санкции, уже введенные западными странами, принесли первый успех, и самое время задать вопрос: что еще можно сделать. "Лучше погасить огонь уже сегодня, чем ожидать, когда пожар разрастется и перекинется на территорию других государств", - заявил президент Польши.

По словам Коморовского, его страна ожидает от правительства Германии большей сплоченности, которая позволит своевременно урегулировать конфликт в Украине, чтобы Европа и в будущем могла жить без страха.