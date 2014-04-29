The Telegraph: Захват немецких наблюдателей вызвал жесткую реакцию Берлина

В статье Джастина Хагглера под названием «Захват немецких наблюдателей вызвал жесткую реакцию Берлина» в британской газете The Telegraph говорится о том, что захват немецких военных наблюдателей и их «выступление» перед камерами в восточной Украине может заставить Германию принять более жесткие меры для урегулирования украинского кризиса.

Немецкое правительство гневно отреагировало на пресс-конференцию с участием захваченных военных наблюдателей ОБСЕ, назвав действия сепаратистов «захватом заложников» и «возмутительным спектаклем» и потребовав их немедленного освобождения.

До этого времени правительство Германии довольно неохотно обсуждало вопрос о введении экономических санкций против России и негативно относилось к применению силы со стороны НАТО.

После того, как было показано видео, на котором немецкого офицера заставили говорить на камеру, когда за ним стоял вооруженный человек в маске, заявления немецких властей стали более жесткими.

Пророссийские повстанцы, которые захватили военных наблюдателей ОБСЕ в Славянске в это воскресенье, назвали их «военными заложниками». Четверо из них, в том числе и лидер группы, полковник Аксель Шнайдер, являются гражданами Германии. Их захват сепаратистами, может и не преднамеренно, но резко ухудшил отношения между Россией и Германией, которая относилась к ней намного более снисходительно, чем остальные страны Евросоюза.

Хоть Кремль и поддерживает сепаратистов, но нельзя точно сказать насколько он их контролирует. Тем не менее, представитель Ангелы Меркель возложил всю ответственность на Москву: «Мы призываем правительство России открыто содействовать освобождению заложников, не принимать участия в действиях сепаратистов и использовать свое влияние на пророссийские силы в восточной Украине, чтобы обеспечить их освобождение».

Шведского наблюдателя, который также входил в эту группу, повстанцы освободили по причине его болезни, но остальные наблюдатели и дальше остаются в заложниках.

Причиной того, что Германия не хотела жестко противодействовать политике Владимира Путина в отношении Украины, являются отчасти тесные экономические связи между двумя странами.

Германия импортирует из России 36 % своего газа и 39 % нефти. Представители немецкого бизнеса опасались негативных последствий от санкций.

Впрочем, немецкие аналитики считают, что тесная связь возникла еще раньше, во времена «холодной войны», когда Западная Германия успешно проводила политику взаимодействия с государствами-участниками Варшавского договора, а может и еще раньше, со времен Второй мировой войны.

«Как страна, которая совершила чудовищные преступления против россиян, мы иногда чувствуем необходимость быть особенно дружелюбными, даже когда речь идет о нарушениях прав человека в России», – написала Кристиан Гоффман в немецкой газете Der Spiegel.