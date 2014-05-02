Постпред США в ООН: Россия врет про Украину и финансирует насилие на Донбассе

Россия "монументально врет" о том, что происходит в Украине. Об этом заявила представитель США в Совбезе ООН Саманта Пауэр во время внепланового заседания этой структуры, которое продолжается в Нью-Йорке, сообщает ТСН.ua.

Пауэр подчеркнула, что насилие на Донбассе происходит при спонсорстве России. Поэтому заявления об "обеспокоенности" Москвы являются неуместными.

"Россия не должна волноваться, потому что Россия создает эту ситуацию", - заявила Пауэр.

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"Правительство Украины с самого начала добивалось мирного урегулирования ситуации", - подчеркнула она.

Пауэр вспомнила про Крым и отметила, что терпение власти Украины является беспрецедентным.

"Украина демонстрирует невероятную сдержанность. Украина выполнила все рекомендации ООН. 63 дня Украина шла путем мира. Россия изо дня в день шла путем войны", - заявила Пауэр.

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"Украинский ответ умный, пропорциональный, который был бы осуществлен в любой из наших стран. Представим, что часть России захватила другая страна. Проявила ли бы Москва такую сдержанность?", - спросила представитель США.

"В аналогичной ситуации мы бы сделали это раньше", - добавила она, имея ввиду проведение АТО.

Пауэр отметила, что РФ угрожает территориальной целостности Украины. По ее мнению, крымские события повторяются.

"Тот же самый кризис при участии России", - считает Пауэр.

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Она добавила, что не существует никаких фактов угрозы Киева российским гражданам. Зато есть угроза от России, которая пытается заявить, что на Донбассе нужны ее "миротворцы". Миротворцы могут быть только от ООН, подчеркнула Пауэр.