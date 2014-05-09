В Мариуполе не ходит общественный транспорт
23:35, 09 мая 2014Политика
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Вечером 9 мая в Мариуполе перестал ездить общественный транспорт.
Городской транспорт вывели с улиц в целях безопасности Фото: 0629.com.ua
Как сообщает 0629 по городу не курсируют маршрутные такси, троллейбусы и трамваи.
В связи с этим люди со смены на городских предприятиях идут пешком вдоль обочины.
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Как сообщили в МТТУ, городской транспорт вывели с улиц в целях безопасности. Ездят по городу только такси, которые вызвать практически нереально.
Также закрыты отдельные заправки, к примеру, в районе пересечения бульвара Шевченко с улицей Артема, на улице Куприна.
Кроме того до 21.30 городские улицы не освещались. Сейчас освещение есть.
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