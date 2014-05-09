В Мариуполе не ходит общественный транспорт

Как сообщает 0629 по городу не курсируют маршрутные такси, троллейбусы и трамваи.

В связи с этим люди со смены на городских предприятиях идут пешком вдоль обочины.

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Как сообщили в МТТУ, городской транспорт вывели с улиц в целях безопасности. Ездят по городу только такси, которые вызвать практически нереально.

Также закрыты отдельные заправки, к примеру, в районе пересечения бульвара Шевченко с улицей Артема, на улице Куприна.

Кроме того до 21.30 городские улицы не освещались. Сейчас освещение есть.