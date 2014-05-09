Порошенко: Польша всегда была и остается адвокатом Украины в ЕС

В ходе встречи стороны обсудили вопросы украино-польского сотрудничества в экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности.

В частности, была рассмотрена возможность организации обучения в Польше украинских студентов с востока. «Приглашение студентов из региона, где относительно меньший процент людей поддерживали европейские ценности на обучение в Польшу является хорошей возможностью изменить их мнение относительно ЕС», - отметил Порошенко в заявлении для прессы по результатам часовой встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Также во время встречи была обсуждена специальная программа для востока Украины относительно создания рабочих мест для поддержки малых и средних предприятий.

По информации Порошенко польских экспертов пригласят Украины помочь бороться с коррупцией.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы сотрудничества в вопросах децентрализации украинской модели организации власти. «Мы хотели бы использовать польскую модель, как пример передачи полномочий территориальным общинам»,- отмечает Порошенко.

Политик поблагодарил президента Польши Брониславу Коморовскому, премьер-министру Дональду Туску, министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, польскому правительству и польским гражданам за «выражение солидарности» Украине. Он отметил, что 25 мая действительно «будет ключевой датой для Украины, президентские выборы являются единственным выходом из кризиса». Порошенко поблагодарил за четкую позицию Польши относительно непринятия «бесправных референдумов, которые инициируют сепаратисты в Украине».

«Польша всегда была и остается адвокатом Украины в ЕС, я рад что Польша и дальше осталась ним», - подчеркнул Порошенко.