Прокуратура расследует жестокие убийства террористами семьи в Луганской и священника в Донецкой областях

Как отмечается в сообщении, органы прокуратуры Луганской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого убийства супругов на глазах несовершеннолетней дочери.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного п.п. 1,12 ч.2 ст .115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц).Читайте такжеВ Луганской области расстреляли супружескую пару

Установлено, уточняется в сообщении, что 9 мая террористы зверски, из огнестрельного оружия расстреляли мужа и жену, которые ехали на двух автомобилях. Пострадавшие работали частными предпринимателями. Их тела с многочисленными огнестрельными ранениями правоохранители обнаружили на автодороге возле г.Свердловска. Также, в одном из авто, с огнестрельным ранением в голову нашли их ребенка, который сейчас находится в реанимации местной больницы. При осмотре места происшествия изъяты гильзы калибра 5,45 мм.

Кроме того, вчера в Донецкой области террористы, координированные внешним агрессором на блок- посту при выезде из г. Дружковка застрелили 44-летнего местного православного священника. Нелюди выпустили из автоматического оружия у святого отца 8 пуль.Читайте такжеВ Константиновке террористы застрелили священника - журналист

По факту убийства органами внутренних дел также начато досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляют органы прокуратуры.

Проводятся необходимые следственные действия для оперативного и беспристрастного расследования указанных уголовных производств, подчеркнуто в сообщении.