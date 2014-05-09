Кличко: власть должна обеспечить высокий уровень обороноспособности Украины

Кличко поздравил летчиков и ветеранов с Днем победы. И подчеркнул, что сегодня украинская власть должна вынести уроки из нынешней критической для государственности Украины ситуации и обеспечить высокий уровень обороноспособности страны.

Также он отметил, что важно повысить престиж военной профессии. “Важность защитников мы понимаем в острые и опасные для страны моменты. Сегодня как никогда мирное небо зависит от людей, которые носят военную форму, от украинских военных”, - сказал Виталий Кличко во время пребывания в Васильковской бригаде тактической авиации.

Согласно сообщению, в Василькове летчики охраняют небо над Киевом на боевых самолетах МиГ-29 и Л-39. Они отмечают, что количество полетов за последние два месяца превысило их количество за все годы независимости.

Заместитель командира воздушного командования "Центр", полковник Александр Биньковский рассказал, что недавно Василькове впервые «подняли на крыло» молодых лейтенантов, выпускников 2013 года. Подчеркивается, что молодые летчики совершили первые полеты на боевых самолетах. Этого, по словам Биньковского, вообще не было в истории независимой Украины.

Сообщается, что на данный момент летчиков в Украине готовят только в Харьковском институте Воздушных сил. Черниговское высшее военно-авиационное училище летчиков, которое готовило лучших пилотов, расформировали более 10 лет назад.

Летчики также рассказали, что недавно в части проходили переподготовку перед передислокацией в Николаев военные летчики из Бельбека.