Силовики отбили атаку на здание МВД в Мариуполе. Уничтожено около 8 террористов

Об этом сообщает издание INSIDER.

Так, украинские силовики отбили атаку террористов на здание МВД в Мариуполе, которую сепаратистские силы пытались захватить. Огонь вели из автоматов Калашникова одиночными выстрелами. На защиту здания МВД выдвинулись бойцы спецбатальона "Азов", присоединилось также местное управление СБУ.

Вместе с тем отмечается, что на проспекте Ленина было серьезно ранено 2 мужчин. Одного в голову, другой в живот.

"Огромная лужа крови находится возле кафе "Арбат". Неизвестно, выжили ранены или нет. По словам очевидцев, их отвезли на легковом автомобиле.

Отметим, что несколько ранее, со стороны аэропорта до Мариуполя вошла бронетехника с флагами Украины . У Досаафа стоят машины БМД, сообщают очевидцы. По Леваневского едут БТР и БМП.

Кроме того, пользователи социальных сетей сообщают о том, что недавно вспыхнул первый этаж здания горсовета.

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По данным медицинской службы города, в центре стреляют из автоматов, четверо человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Центр города перекрывают для транспорта и прохожих.