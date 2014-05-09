Сотрудники НТКУ назвали свои версии причин пожара в тоннеле Киевской телебашни

Сотрудники столичного телецентра считают, что возгорание кабелей в туннелях между Киевской телебашней и помещением НТКУ произошло, в том числе, из-за недостаточного обеспечения безопасности.

По их словам, вряд ли безопасность телецентра, на территорию которого есть десяток входов и выходов, могла бы обеспечить усиленная охрана местной парковки и центрального входа.

Читайте такжеКиевский телецентр переключили на резервное питание

"Да, саму телебашню охраняют то ли правоохранители, то ли Нацгвардия. В здании НТКУ на первом этаже закрыли кафе и курилку, усилили КПП на въезд на парковку. Но, как видим, стратегически важные кабели в колодцах защищены не были", - рассказал УНИАН один из сотрудников телецентра.

Другой источник считает, что в деле поджога кабелей не обошлось без помощи кого-то из сотрудников НТКУ: "Я много лет работаю в "карандаше" (так местные называют здание телецентра), но не знаю, где находятся "нужные" колодцы с кабелями. Поэтому есть подозрение, что поджигателю колодец показал кто-то из местных, из сотрудников, кто владеет такой информацией".