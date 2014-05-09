Кэмерон и Меркель : о заявлениях Путина следует судить по деэскалации на востоке Украины

"Они (Кэмерон и Меркель) приветствовали усилия президента Буркхальтера как главы ОБСЕ по поиску путей снижения напряженности в Украине и обеспечению полного участия всех регионов страны в выборах, которые состоятся позднее в этом месяце. Они отметили также заявления президента Путина, приветствовавшего инициативу президента Буркхальтера, и сошлись на том, что о его заявлениях следует судить по деэскалации в Восточной Украине", — говорится в заявлении представителя офиса британского премьера, пишет РИА Новости.

"Они сошлись также на том, что необходимо, чтобы все украинцы могли выразить свое мнение на президентских выборах 25 мая и что международное сообщество должно поддержать украинское правительство в его усилиях по обеспечению безопасности на выборах. Демократические выборы — лучший способ для украинского народа определить будущее своей страны", — отметил он.

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Путин в среду после встречи с президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером заявил, что выборы президента Украины 25 мая — "движение в правильном направлении.

Также он призвал сторонников федерализации в Донецкой и Луганской областях перенести намеченный на 11 мая референдум о самоопределении регионов для того, чтобы создать необходимые условия для диалога.

Путин также заявил, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной.