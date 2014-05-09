Российский омбудсмен проверяет, почему Джемилеву запретили въезд в Крым

00:48, 09 мая 2014
Политика
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Омбудсмен России Элла Памфилова начала проверку относительно запрета въезда одному из лидеров крымских татар Мустафе Джемилеву на территорию Крыма.

REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на официальный сайт уполномоченного по правам человека России.

«С целью объективной оценки действий российских чиновников относительно названного лидера крымских татар, омбудсмен направила ряд запросов в компетентные органы Российской Федерации. На данный момент выясняются обстоятельства, которые стали основанием для отказа в отношении въезда Джемилева к России. Дальнейшие действия омбудсмена полностью зависеть от результатов этой проверки», - говорится в сообщении.

3 мая Джемилева не пустили в Крым. Его соотечественники некоторое время блокировали трассы возле Симферополя, Бахчисарая, в Старом Крыму, в Евпатории и в поселке Октябрьское Красногвардейского района.

Позже «прокурор» Крыма Наталья Поклонская зачитала председателю Меджлиса Рефату Чубарову предупреждение о «недопущении ведения экстремистской деятельности» и заявила, что в случае неповиновения, Меджлис будет ликвидирован и его деятельность запрещена.

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