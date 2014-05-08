Московский суд заочно арестовал Балашова за якобы публичные призывы против граждан РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал кандидата в мэры Киева Геннадия Балашова за якобы публичные призывы против граждан РФ.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«По ходатайству Главного следственного управления СК России Басманным районным судом города Москвы принято решение о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленного в международный розыск Балашова. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.282 УК РФ, ч.4 ст.33, ч.3 ст.30, п.п. «а,л» ч.2 ст.105 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, подстрекательство к покушению на убийство)», - говорится в сообщении.

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По версии следствия, 10 марта 2014 года Балашов, выступая на Майдане Незалежности в городе Киеве, «высказывал публичные призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, подстрекая присутствующих к совершению их убийства».

Как сообщал УНИАН, 5 мая за должность Киевского городского головы будут бороться 19 кандидатов, из которых 8 - самовыдвиженцы. Среди них - Геннадий Балашов (кандидат от Политической партии “5.10”, предприниматель, партийный, 1961 г.р.).