Лукашенко сравнил трагедию в Одессе с Хатынью

Об этом сообщают "РИА-Новости.Украина".

Александр Лукашенко сравнил трагические события в Одессе с Хатынью и выразил мнение, что Россия и Беларусь не должны спокойно реагировать на подобные явления.

"Мы помним Хатынь, когда несколько сотен деревень на территории Белоруссии были сожжены фашистами. Такие действия неприемлемы в любых государствах, и тем более неприемлемо будет то, если мы спокойно будем взирать на происходящее. Это, прежде всего, касается Российской Федерации и Беларуси", - заявил он.

Помимо сказанного, Лукашенко также добавил, что не может спокойно взирать на те события, которые имеют место в Украине.

"Там наши люди, и, естественно, они взывают о помощи, они требуют реагирования на подобные вещи. Ситуация развивается очень быстро", - сказал Лукашенко.

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Не обошел стороной президент Беларуси и западное сообщество, которое раскритиковал за реакцию на произошедшие события.

"Просто поразительное реагирование. В одной ситуации это нельзя, в другой ситуации это можно и поощряется. Это неправильные подходы. Ладно бы шла дипломатическая перепалка какая-то. Здесь гибнут люди. Мировое сообщество должно в данном случае выступать консолидировано и с позиций конкретных критериев - критерии должны быть при оценке однозначные. Не должно быть двойных подходов", - резюмировал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь поддерживает единую Украинскую державу и выступает против федерализации страны.