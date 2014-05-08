Террористы приостановили работу прокуратуры Северодонецка

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Восемь вооруженных человек зашли в помещение прокуратуры Северодонецка и попросили сотрудников органа покинуть рабочие места до 12 мая", - сказано в сообщении.

В данный момент двое из тех, кто принимал участие в захвате помещения, блокируют здание прокуратуры.

Напомним, как сообщал УНИАН, депутаты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отказались переносить незаконный референдум о суверенитете региона 11 мая.