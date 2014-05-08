В Минобороны опровергают захвата террористами военкомата в Донецке

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Минобороны.

«7-8 мая в некоторых средствах массовой информации было распространено сообщение о том, что сепаратистами в униформе с символикой бойцов спецподразделения МВД “Беркут” якобы было захвачено здание Петровско-Куйбышевского объединенного райвоенкомата в городе Донецк. Данная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецкой области террористы совершили нападение на военкомат

Как утверждают в Минобороны, никаких попыток вмешательства в работу этого и других военных учреждений, которые подчиняются Донецкому областному военкомату, в течение 7-8 мая не было.

В ведомстве отмечают, что поводом для распространения ложных сведений стало размещение ночью на фасаде райвоенкомата небольшого плаката с логотипами спецподразделения МВД. «Этот плакат утром заметили и немедленно сняли военнослужащие Вооруженных сил Украины», - подчеркнули в Минобороны и призвали представителей СМИ обнародовать исключительно проверенные факты о деятельности оборонного ведомства и ВСУ, полученные из официальных источников.