Немецкие парламентарии: выборы в Украине необходимы

Эта позиция была обговорена на встрече Петра Порошенко на встрече с заместителем председателя фракции ХДС/ХСС Германского Бундестага Андреасом Шоккенхоффом в Берлине 7 мая, в среду.

«Германия помогает нам в обеспечении честных и прозрачных выборов, посылая наблюдателей в день волеизъявления. Провести эти выборы очень важно. Существует только один выход из кризиса - это воля украинского народа», - отметил Порошенко.

В свою очередь Шоккенхофф отметил, что немецкие парламентарии готовы сделать все возможное для прекращения агрессии со стороны России и помочь Украине преодолеть политический и экономический кризисы. Он также отметил необходимость проведения выборов Президента Украины 25 мая.

«Выборы, которые состоятся в мае являются крайне важными. И любая риторика относительно переноса даты является неприемлемой. Сейчас должно быть сделано все для проведения этих выборов. В то же время существуют опасения, что в ближайшие дни в Украине состоятся массовые провокации. Критическими могут стать 9 мая, а также 11 мая-день, на который запланировано проведение так называемого референдума, нет никаких законных оснований.

Поэтому мы призываем всех приложить максимум усилий и не допустить провокаций», - сказал Шоккенхофф.