В Бердянск зашла большая колонна военной техники - СМИ
14:12, 07 мая 2014Политика
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Около 9.30 со стороны Нововасильевки в Бердянск (Запорожская область) зашла колонна украинской военной техники.
Об этом сообщает сайт pro.berdyansk.biz.
Колонна усилена тяжелой техникой, также в нее входят легковые автомобили и грузовики с личным составом.
Возможно, такое пополнение погранслужбы в Бердянске связано с беспорядками, которые, по неофициальным данным, могут произойти в Бердянске 8-9 мая, отмечает портал.
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