В Бердянск зашла большая колонна военной техники - СМИ

Об этом сообщает сайт pro.berdyansk.biz.

Колонна усилена тяжелой техникой, также в нее входят легковые автомобили и грузовики с личным составом.

Возможно, такое пополнение погранслужбы в Бердянске связано с беспорядками, которые, по неофициальным данным, могут произойти в Бердянске 8-9 мая, отмечает портал.