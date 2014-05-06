"Правый сектор": Любые насильственные действия 9 мая являются недопустимыми

20:10, 06 мая 2014
Политика
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В партии заявляют, что не планируют осуществлять никаких мероприятий в этот день.

Об этом сообщает политсовет "Правого сектора".

В частности, в сообщении говорится, что политическая сила не будет проводить никаких мероприятий 9 мая, кроме охраны собраний ветеранов в тех городах, откуда поступили официальные обращения от организаций ветеранов или организаторов этих мероприятий.

"Мы считаем 9 Мая - Днем памяти светлой памяти всех погибших за период войны и предлагаем во всех подразделениях "Правого сектора" почтить погибших минутой молчания", - говорится в заявлении.

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Также в документе указано, что руководство "Правого сектора" считает любые насильственные действия по отношению к гражданам Украины, которые 9 мая хотят отметить этот день мирно - недопустимыми.

Отмечается, что использование 9 Мая символики и имени "Правого сектора" во время противозаконных действий со стороны пророссийских группировок также является недопустимым.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, согласно экспертному мнению директора политико-правовых программ Центра Разумкова Юрия Якименко, провокаций во время майских праздников все же стоит ждать, но не со стороны представителей "Правого сектора" или ВО "Свобода".

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