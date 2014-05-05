Сепаратисты «ДНР» угрожают руководителям городов и районов - Донецкая ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Так, в Старобешевском районе представители «ДНР» в грубой форме заставили председателя райгосадминистрации написать заявление об отставке под угрозой разгрома здания РГА. Сейчас там путем неимоверных усилий удается руководителям на местах удерживать относительно спокойную ситуацию.

В г. Снежное 5 мая во время проведения внеочередной сессии депутаты поддержали проведение в городе референдума 11 мая, и два представителя «ДНР» были введены в состав исполкома.

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В г. Дебальцево прошло заседание исполкома горсовета, на котором было принято решение о выделении помещения для избирательных участков, предоставления урн и кабинок для голосования.

В г. Угледаре жители также поддержали сепаратистов «ДНР» в вопросе проведения референдума. Инициативная группа (50 чел.) требует от городских властей выделения помещения для организационной работы.

В Марьинском районе (пгт. Старомихайловка) 4 мая состоялось собрание представителей территориальной громады (50 чел.), на котором избрали председателя и членов участковой избирательной комиссии для проведения референдума 11 мая.

В Тельмановском районе 4 мая во всех сельских и поселковых советах представители «ДНР» вывесили флаги республики, требовали от работников помощи в подготовке референдума. 5 мая председатель райгосадминистрации провела совещание с головами сельских и поселковых советов.

Активисты «ДНР» также не прекращают практику проведения митингов на территории региона.

В Кировском на акции (200 чел.) участники выступали за проведение референдума, призывали захватить здание прокуратуры. Благодаря вмешательству и.о. городского головы агрессию граждан удалось повернуть в мирное русло.

В Марьинском районе (Курахово) на площади возле исполкома горсовета состоялся митинг (2 тыс. чел.) в поддержку «ДНР».