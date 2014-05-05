Под Славянском снова идут бои с террористами. В городе ревет сирена

Бои идут в районе поселка Семеновка. Как сообщает местный сайт slavgorod, до недавнего времени перевес был на стороне террористов. Но несколько минут назад стало известно, что украинские силовики получили подкрепление и усилились дополнительной военной техникой.

Информацию о начале активной перестрелки под Славянской также подтверждает находящийся в Славянске спецкор Комсомольской Александр Коц.

Как сообщает журналист в Твиттере, «под Славянском у Семеновки идет бой, оттуда вывозят раненых». Он также сообщает, что «канонада уже слышна в городе, украинские войска подходят», добавляя, что «сирена гражданской обороны ревет, церкви бьют набат в колокола. Похоже действительно новая попытка штурма».

По словам начальника отдела здравоохранения славянского городского совета Елена Джим, сегодня в травматологическое отделение больницы Ленина уже поступило двое раненых. Один из пострадавших в результате огнестрельного ранения на данное время 11.00 находится на операционном столе, другого раненого доставили в Краматорск, где его оперируют хирурги.