Под Славянском снова идут бои с террористами. В городе ревет сирена
В Славянске снова слышны выстрелы на окраинах города.
Бои идут в районе поселка Семеновка. Как сообщает местный сайт slavgorod, до недавнего времени перевес был на стороне террористов. Но несколько минут назад стало известно, что украинские силовики получили подкрепление и усилились дополнительной военной техникой.
Информацию о начале активной перестрелки под Славянской также подтверждает находящийся в Славянске спецкор Комсомольской Александр Коц.
Как сообщает журналист в Твиттере, «под Славянском у Семеновки идет бой, оттуда вывозят раненых». Он также сообщает, что «канонада уже слышна в городе, украинские войска подходят», добавляя, что «сирена гражданской обороны ревет, церкви бьют набат в колокола. Похоже действительно новая попытка штурма».
Похоже действительно новая попытка штурма
— Александр Коц (@sashakots) May 5, 2014
#Славянск Сирена гражданской обороны ревет, церкви бьют набат в колокола
— Александр Коц (@sashakots) May 5, 2014
Канонада уже слышна в городе, украинские войска подходят http://t.co/czRqMDfd6y
— Александр Коц (@sashakots) May 5, 2014
По словам одного из бойцов, группа ополчения из 25 человек попала в двойное кольцо окружения. Вышли… http://t.co/08MNYCq9CT
— Александр Коц (@sashakots) May 5, 2014
Под Славянском у Семеновки идет бой, оттуда вывозят раненых http://t.co/I1pUsCFN6c
— Александр Коц (@sashakots) May 5, 2014
По словам начальника отдела здравоохранения славянского городского совета Елена Джим, сегодня в травматологическое отделение больницы Ленина уже поступило двое раненых. Один из пострадавших в результате огнестрельного ранения на данное время 11.00 находится на операционном столе, другого раненого доставили в Краматорск, где его оперируют хирурги.