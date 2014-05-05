В Кремле уверяют, что Меркель похвалила Путина за содействие в освобождении инспекторов ОБСЕ

Согласно сообщению на сайте Кремля, Меркель одобрительно отозвалась о «содействии, которое российская сторона предоставила во время освобождения задержанных в Донецкой области военных наблюдателей из ряда европейских стран», передает Радио Свобода.

"Владимир Путин и Ангела Меркель отметили важность принятия эффективных международных мер, прежде всего по линии ОБСЕ, направленных на снижение напряжения в Украине", - сообщили в администрации российского президента.

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Также в пресс-службе Путина сообщили, что 7 мая в Москву прибудет президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер .Пресс - служба немецкого канцлера телефонный разговор пока не комментировала