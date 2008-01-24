Россияне давят на любимую мозоль Украины

Руководство Украины, которая стремится вступить в НАТО, должно предупредить простых граждан о «катастрофических последствиях» этого решения. Как заявил новый постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин, «как только Украина вступит на порог НАТО, станет реальным кандидатом на вступление в эту организацию или вступит в альянс, она будет обязана ввести визы в отношении граждан Российской Федерации». По его словам, вступление в НАТО влечет за собой немедленное введение визовых ограничений в отношении стран, не входящих в альянс.

«Это означает, что миллионы украинских граждан, которые сегодня находятся на территории Российской Федерации, работают на стройках, предприятиях и посылают заработанные ими в России средства на поддержку своих семей, эти люди столкнутся с катастрофическими последствиями этого политического решения. Пусть об этом украинские политики расскажут своему народу», - сказал Рогозин. Отметив, что вступление в НАТО является суверенным правом Украины, постпред выразил мнение, что решение по этому вопросу украинский народ должен принять на референдуме.

Газета.ру