В Славянске и Краматорске возобновят трансляцию украинских телеканалов.

"Скоммутировал военных и концерн РРТ. На вышке, раздающей телевизионный сигнал в Славянске и Краматорске, сегодня появятся украинские каналы. Я не при делах: ни на военном поприще, ни на техническом. Но иногда бывает необходимо и достаточно просто связать между собой адекватных людей разных профессий. - написал в соцсети Facebook глава НТКУ Зураб Аласания.

Как сообщал УНИАН, в апреле сепаратисты несколько раз захватывали телевизионную вышку в Краматорске, которая в очередной раз была освобождена украинской Нацгвардией и Вооруженными силами в ночь с 3 на 4 мая. Кроме того, сепаратисты также захватывали телецентр в Славянске и отключали украинские телеканалы, пустив в эфир вместо них российские «Россия 24», НТВ и другие телеканалы. 3 мая телецентр в Славянске был освобожден.