Луганские боевики заговорили о войне с Киевом - СМИ

В Луганске террористы решили объявить открытую войну Киеву. Такое заявление сделали представители Штаба "армии юго-востока" сегодня для журналистов, передает 0642.ua.

Экстремисты хотят ввести комендантский час в Луганске и начать мобилизацию мужчин.

Как ранее сообщалось, 29 апреля в 14.00 истек срок ультиматума «народного губернатора» Луганщины Валерия Болотова и уполномоченных представителей громады области к исполнительной и законодательной власти Украины.

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Среди требований ультиматума: прекращение антитеррористической операции, разоружение незаконных вооруженных организации типа «Правого сектора», амнистировать людей, находящихся в СБУ, требования по русскому языку и др.

Как заявлял пресс-секретарь Штаба "армии юго-востока" Олег Десятниченко, если власть не выполнит их ультиматум, то они приступают к активной фазе своих действий.

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В частности, в этот же день они захватили админздание Луганской ОГА, прокуратуры и горсовета.

1 мая здания областной прокуратуры и горсовета были разблокированы.