Боевики освободили Луганскую областную прокуратуру
11:28, 02 мая 2014Политика
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Сейчас в помещении работает следственная оперативная группа
Боевики освободили Луганскую областную прокуратуру / REUTERS
Боевики после переговоров покинули здание прокуратуры Луганской области.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
«Помещение было освобождено сегодня благодаря переговорам между представителями власти и людьми, захватившими здание», - отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что сейчас в помещении работает следственная оперативная группа.
Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Луганске сепаратисты захватили здания облгосадминистрации и областной прокуратуры. Также они устроили осаду здания облуправления МВД и захватили областную ТРК.
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