Боевики освободили Луганскую областную прокуратуру

Боевики после переговоров покинули здание прокуратуры Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Помещение было освобождено сегодня благодаря переговорам между представителями власти и людьми, захватившими здание», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что сейчас в помещении работает следственная оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Луганске сепаратисты захватили здания облгосадминистрации и областной прокуратуры. Также они устроили осаду здания облуправления МВД и захватили областную ТРК.

