В Украине объявлен двухдневный траур в связи с событиями в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«2 мая стал для Украины трагическим днем, - отметил Турчинов. - Я подписал указ о двухдневном трауре в Украине, и хочу выразить искреннее соболезнование родным и близким».

«Мы должны сделать правильные выводы из этой трагедии, которая произошла, в первую очередь, из-за внешней провокации. Виновные в организации и провокации этих событий будут наказаны», - подчеркнул он.

Руководитель парламента отметил, что «украинцев сегодня постоянно толкают на противостояние, на гражданские конфликты, на уничтожение страны изнутри».

«Мы не можем этого допустить, и должны быть едины в борьбе с внешним врагом, с теми, кто хочет уничтожить Украину», - заявил Турчинов.

По его словам, военные и правоохранители продолжат борьбу с терроризмом и бандитизмом, за мир и спокойствие в государстве.

Турчинов призвал «прекратить любые гражданские противостояния внутри страны, быть едиными в борьбе с внешним агрессором».

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

3 мая в СБУ сообщили, что во время проведения антитеррористической операции в Донецкой области украинские спецслужбы потеряли 5 человек убитыми, еще 12 ранены.

2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений между проукраинскими активистами и сепаратистами в больницы обратились 214 пострадавших, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.