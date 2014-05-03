Беспорядки в Одессе профинансированы Арбузовым и Клименко - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила сотрудник пресс-центра СБУ Екатерина Косарева.

По ее словам, провокации, которые состоялись вчера в Одессе и привели к массовым жертвам среди людей, произошли при внешнем вмешательстве, и профинансированы бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Януковича, которые скрываются в соседних государствах, - Арбузовым и Клименко.

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По данным Косаревой, столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.

Как отметили в СБУ, в результате спецопераций, проведенных спецслужбой в Харькове, Одессе, Николаева и Херсоне, террористы-наемники остались без местной поддержки.

Вместе с тем, по словам Косаревой, профинансированная бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками диверсия в Одессе была направлена на срыв стабильности на юге Украины и, по замыслу организаторов, должна была стать началом масштабной дестабилизации ситуации в остальных южных регионах Украины.

“Благодаря активной позиции местных жителей удалось сорвать дерзкий замысел преступников и спецслужб России”, - сказала Косарева.

Она заметила, что в данное время СБУ совместно с МВД проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на идентификацию как пострадавших, так и организаторов беспорядков в Одессе.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе состоялись столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений между проукраинскими активистами и сепаратистами в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.