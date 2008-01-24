Добкин переплюнул Ющенко и Януковича

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН вошел в пятерку наиболее запрашиваемых политиков по поисковой системе МЕТА, передает «Сеть экстренного оповещения» со ссылкой на УРА-Информ.

Чаще М.Добкина по МЕТЕ ищут Юлию ТИМОШЕНКО, реже - Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщается, украинская поисковая система МЕТА (www.meta.ua) опубликовала рейтинг запросов за прошлый год. За 12 месяцев 2007 года посетители МЕТЫ задали свыше 79 млн. запросов.

Пятерка наиболее запрашиваемых политиков выглядит так:

1. Ю.ТИМОШЕНКО

2. М.ДОБКИН

3.Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ

4.В.ЮЩЕНКО

5.В.ЯНУКОВИЧ