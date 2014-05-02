Кернеса отключили от аппарата искусственной вентиляции легких – горсовет

Харьковского городского голову Геннадия Кернеса, раненного 28 апреля, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, угроза его жизни миновала.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам социальной защиты и здравоохранения населения Светлану Горбунову-Рубан.

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По ее словам, Кернеса отключили от аппарата искусственной вентиляции легких сегодня.

«Он дышит самостоятельно. Все жизненные параметры стабильны. Угроза жизни миновала», - сказала Горбунова-Рубан.

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова, поскольку на месте обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм. Кернес получил ранение грудной клетки и брюшной полости. Он перенес операцию, сделанную харьковскими специалистами. 29 апреля его транспортировали в госпиталь в израильской Хайфе, где также провели несколько операций.