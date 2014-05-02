Кернеса отключили от аппарата искусственной вентиляции легких – горсовет
В горсовете Харькова сообщают, что угроза жизни Геннадия Кернеса миновала.
Харьковского городского голову Геннадия Кернеса, раненного 28 апреля, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, угроза его жизни миновала.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам социальной защиты и здравоохранения населения Светлану Горбунову-Рубан.
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По ее словам, Кернеса отключили от аппарата искусственной вентиляции легких сегодня.
«Он дышит самостоятельно. Все жизненные параметры стабильны. Угроза жизни миновала», - сказала Горбунова-Рубан.
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Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова, поскольку на месте обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм. Кернес получил ранение грудной клетки и брюшной полости. Он перенес операцию, сделанную харьковскими специалистами. 29 апреля его транспортировали в госпиталь в израильской Хайфе, где также провели несколько операций.