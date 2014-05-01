На Сумщине Ленина выкрасили в сине-желтый цвета

Об этом УНИАН сообщили в Сумском областном комитете КПУ.

«В Глухове накануне 1 Мая неизвестные совершили покушение на здание, в котором находятся местные городской и районный комитеты КПУ, а также облили желтой и синей краской памятник Ленину», - отмечается в сообщении.

В свою очередь начальник сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова сообщила УНИАН о том, что с соответствующим заявлением в горрайотдел милиции никто не обращался.

Тем временем обком КПУ проинформировал о том, что сегодня, 1 мая, во многих населенных пунктах области представители старшего поколения и молодежь отметили Международный день солидарности трудящихся.

«В Великой Писаревке кроме традиционного митинга и возложения цветов к памятнику вождю мирового пролетариата, состоялся автопробег по району с символикой Компартии Украины», - говорится в сообщении.

О том, как отмечался Международный день солидарности трудящихся в областном центре, обком КПУ не сообщил.