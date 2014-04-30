В Харькове 9 мая планируют провести парад войск

В Харькове 9 мая на площади Свободы планируют провести парад войск.

Как сообщает официальный сайт Харьковского горсовета, об этом на встрече с ветеранскими организациями сообщил депутат Харьковского областного совета Михаил Добкин.

По его словам, парад в День Победы пройдет с участием войск Харьковского гарнизона и использованием военной техники Вооруженных сил Украины.

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Добкин отметил, что проведение такого масштабного парада инициировал Харьковский городской голова Геннадий Кернес по многочисленным просьбам ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-афганцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

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«Такая идея была у Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. И мы эту идею реализуем, несмотря на временную его отсутствие в городе. Учитывая сложную общественно-политическую ситуацию в стране и невозможность отдельных регионов страны провести полномасштабное празднование Дня Победы в своих городах и населенных пунктах, думаю, что это будет праздник для всей Украины », - сказал Добкин.