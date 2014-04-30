За невыполнение приказа во время АТО полностью отстранено руководство "Альфы", открыты дела - Пашинский
Против командиров силовых подразделений открыты уголовные производства за отказ открывать огонь во время антитеррористической операции, руководители спецподразделения СБУ "Альфа" отстранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в. и. о. главы Администрации президента Сергей Пашинский.
Он сообщил, что на сегодня Генпрокуратурой возбуждено три уголовных производства в отношении командиров подразделений, которые в условиях АТО отказались выполнять приказы.
Читайте такжеЗа кровавый митинг в Донецке уволены два начальника райотделов милицииТакже, по словам Пашинского, руководство спецподразделения СБУ “Альфа” полностью отстранено за невыполнение боевого приказа, и по ним проводится служебное расследование.
Кроме того, проводится служебное расследование в отношении руководства Главного управления МВД в Луганской области.
Пашинский напомнил, что в настоящее время происходит ротация работников МВД. При этом он выразил сожаление, что нельзя заменить все 4 тысячи сотрудников органов внутренних дел, которые работают в Луганской и Донецкой областях, большинство которых коррумпированные и непрофессиональные.
Пашинский обратил внимание на то, что органы внутренних дел в этих областях формировались годами, и решить кадровые вопросы в этих структурах за очень короткий срок невозможно.
Именно поэтому, по его словам, было принято решение создать 27 батальонов территориальной обороны во всех областях Украины, два из них - в количестве 3 тысячи человек - будут сформированы в Донецкой и Луганской областях.
Читайте такжеТурчинов поручил создать в каждой области батальоны территориальной обороныОн также пояснил, что батальоны будут работать на базе Министерства обороны и подчиняться Генеральному штабу и главам областных администраций.
По словам Пашинского, в то же время Национальная гвардия, подразделения которой находятся сегодня на Востоке Украины, и в которую объявлена дополнительная мобилизация, является специальным подразделением МВД с военными функциями.
“У этих структур разные по закону задачи и функции. Мы мобилизуем Нацгвардию, в том числе для антитеррористических операций, и мы мобилизуем территориальную оборону, чтобы не допустить провокаций со стороны РФ, больших групп сепаратистов с Востока в Центральную и Южную Украину”, - сказал Пашинский.
При этом он выразил убеждение, что ситуация во всех регионах Украины, за исключением Донецка и Луганска, находится под контролем, и силовые органы способны обеспечить правопорядок.