За невыполнение приказа во время АТО полностью отстранено руководство "Альфы", открыты дела - Пашинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в. и. о. главы Администрации президента Сергей Пашинский.

Он сообщил, что на сегодня Генпрокуратурой возбуждено три уголовных производства в отношении командиров подразделений, которые в условиях АТО отказались выполнять приказы.

Читайте такжеЗа кровавый митинг в Донецке уволены два начальника райотделов милицииТакже, по словам Пашинского, руководство спецподразделения СБУ “Альфа” полностью отстранено за невыполнение боевого приказа, и по ним проводится служебное расследование.

Кроме того, проводится служебное расследование в отношении руководства Главного управления МВД в Луганской области.

Пашинский напомнил, что в настоящее время происходит ротация работников МВД. При этом он выразил сожаление, что нельзя заменить все 4 тысячи сотрудников органов внутренних дел, которые работают в Луганской и Донецкой областях, большинство которых коррумпированные и непрофессиональные.

Пашинский обратил внимание на то, что органы внутренних дел в этих областях формировались годами, и решить кадровые вопросы в этих структурах за очень короткий срок невозможно.

Именно поэтому, по его словам, было принято решение создать 27 батальонов территориальной обороны во всех областях Украины, два из них - в количестве 3 тысячи человек - будут сформированы в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеТурчинов поручил создать в каждой области батальоны территориальной обороныОн также пояснил, что батальоны будут работать на базе Министерства обороны и подчиняться Генеральному штабу и главам областных администраций.

По словам Пашинского, в то же время Национальная гвардия, подразделения которой находятся сегодня на Востоке Украины, и в которую объявлена дополнительная мобилизация, является специальным подразделением МВД с военными функциями.

“У этих структур разные по закону задачи и функции. Мы мобилизуем Нацгвардию, в том числе для антитеррористических операций, и мы мобилизуем территориальную оборону, чтобы не допустить провокаций со стороны РФ, больших групп сепаратистов с Востока в Центральную и Южную Украину”, - сказал Пашинский.

При этом он выразил убеждение, что ситуация во всех регионах Украины, за исключением Донецка и Луганска, находится под контролем, и силовые органы способны обеспечить правопорядок.