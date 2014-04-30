Турчинов требует от силовиков не допустить срыва выборов
Силовые структуры должны не допустить срыва избирательной кампании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и. о. президента Украины Александр Турчинов на совещании с главами облгосадминистраций в Киеве.
По его словам, Россия не заинтересована в честных и демократических выборах президента Украины.
“Именно понимая, что это серьезный фактор стабилизации ситуации в Украине, Российская Федерация финансирует тех, кто работает против нашего государства, пытается сделать все, чтобы эти выборы сорвать, но президентские выборы в Украине состоятся, этого требует действующее законодательство, 25 мая текущего года”, - сказал Турчинов.
Читайте такжеBBC: Аваков допускает, что выборы пройдут не во всех регионах УкраиныЧитайте такжеОн подчеркнул, что до выборов осталось совсем немного времени, и нужно сделать все, чтобы не допустить их срыва. Руководители облгосадминистраций должны не допустить применения административного давления в ходе избирательной кампании, обеспечить равные условия агитации для всех кандидатов, а также непосредственно обеспечить все необходимое для проведения выборов на должном уровне, заявил Турчинов.