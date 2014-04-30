Турчинов требует от силовиков не допустить срыва выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и. о. президента Украины Александр Турчинов на совещании с главами облгосадминистраций в Киеве.

По его словам, Россия не заинтересована в честных и демократических выборах президента Украины.

“Именно понимая, что это серьезный фактор стабилизации ситуации в Украине, Российская Федерация финансирует тех, кто работает против нашего государства, пытается сделать все, чтобы эти выборы сорвать, но президентские выборы в Украине состоятся, этого требует действующее законодательство, 25 мая текущего года”, - сказал Турчинов.

Читайте такжеBBC: Аваков допускает, что выборы пройдут не во всех регионах УкраиныЧитайте такжеОн подчеркнул, что до выборов осталось совсем немного времени, и нужно сделать все, чтобы не допустить их срыва. Руководители облгосадминистраций должны не допустить применения административного давления в ходе избирательной кампании, обеспечить равные условия агитации для всех кандидатов, а также непосредственно обеспечить все необходимое для проведения выборов на должном уровне, заявил Турчинов.