У МИД пока еще нет подтверждения, что Россия отводит войска от границ с Украиной
В МИД напомнили, что в случае, если Россия пересечет границу, Украина ответит "военным образом".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
"К сожалению, мы не имеем подтверждения этой информации. Мы ожидаем официальные данные наших специальных служб", - сказал Лубкивский.
Он отметил, что в случае, если Россия пересечет границу с Украиной, Украина ответит "военным образом".
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"Если Россия переходит границу, если начинается прямое противостояние, Украина ответит военным образом", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с министром обороны США Чаком Хейгелом заверил, что Россия прекратила военные учения возле границ с Украиной. Также Шойгу опроверг утверждение о присутствии на украинской «территории российских диверсионно-разведывательных групп».