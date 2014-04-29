Журналисты в Москве побывали дома у российского диверсанта Гиркина-Стрелкова

Российский разведчик не роскошествует - живет в панельном доме далеко от Кремля, сообщает ТСН.

В доме на окраине Москвы живет Игорь Гиркин. Здесь же живет почти вся его семья, говорят соседи, мать, бывшая жена, двое детей и родная сестра. Последний раз его здесь видели несколько месяцев назад.

Соседи узнают так называемого Стрелкова с первых секунд по фото в камуфляжной форме, сделанному на Донбассе. Гиркина знают все старожилы дома. В доме 8-Б в Шенкурском проезде он живет с детства. Его одноклассница рассказывает - всегда был молчалив и замкнут.

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Позже в подъезде раздражены родственники полковника разведки убежали от камеры и заперли журналистов в доме.

Когда Гиркин вернется на родину, никто не знает. Соседям он не отчитывается, хотя им интересно узнать, что он поделывает в Украине.