Гельман: Ахметова могли попросить не вмешиваться

Об этом заявил бывший кремлевский политтехнолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, Марат Гельман в интервью Острову.

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На вопрос о том, что Ахметова из Москвы могли попросить не вмешиваться в сепаратистский кризис, Гельман ответил: "Я думаю, его все попросили. Это же ничего не значит: тебя попросили эти, тебя попросили те. Решение ты принимаешь сам. Наверное, его попросили, наверное, там есть какие-то отношения с Януковичем. Он находится в достаточно комплексно сложной ситуации..."

"Для крупного бизнесмена невмешательство - это какая-то стратегия. То, что делает Ахметов, это точный расчет, в общем-то, безразличного ко всему человека", - отметил он.