Донецкая милиция расступилась, чтобы террористы могли избить участников шествия за Украину – СМИ
23:44, 28 апреля 2014Политика
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В Донецке милиция расступилась для того, чтобы сторонники террористов могли избить участников проукраинского митинга.
Донецкая милиция расступилась, чтобы террористы могли избить участников шествия за Украину /Фото: Facebook ЄвроМайдан – EuroMaydan
"На реплики участников проукраинского митинга в Донецке милиция отвечала: "Слава России!" Милиция расступилась, чтобы сепаратисты могли избить участников проукраинского митинга в Донецке", - сообщается в Twitter местного издания "Новости Донбасса".
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Также отмечается, что некоторые сепаратисты были на митинге в милицейской форме.
Напомним, что в понедельник, 28 апреля, в Донецке начался митинг за единую Украину. Внезапно на его участников напали сторонники террористов. Они догоняли их избивали.
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