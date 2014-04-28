Донецкая милиция расступилась, чтобы террористы могли избить участников шествия за Украину – СМИ

23:44, 28 апреля 2014
Политика
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В Донецке  милиция расступилась для того, чтобы сторонники террористов могли избить участников проукраинского митинга.

Фото: Facebook ЄвроМайдан – EuroMaydan

"На реплики участников проукраинского митинга в Донецке милиция отвечала: "Слава России!" Милиция расступилась, чтобы сепаратисты могли избить участников проукраинского митинга в Донецке", - сообщается в Twitter местного издания "Новости Донбасса".

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Также отмечается, что некоторые сепаратисты были на митинге в милицейской форме.

Напомним, что в понедельник, 28 апреля, в Донецке начался митинг за единую Украину. Внезапно на его участников напали сторонники террористов. Они догоняли их  избивали.

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