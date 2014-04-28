Донецкие сепаратисты категорично настроены провести референдум 11 мая - ОГА

Активисты самопровозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР») намерены провести референдум 11 мая, независимо от решений органов местного самоуправления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, активисты «ДНР» обращаются к местной власти с требованиями предоставить для этого помещения, списки избирателей, оргтехнику. Они настроены категорично и заявляют об обязательном проведении референдума 11 мая, независимо от решений органов местного самоуправления.

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В случае отказа местных властей сотрудничать с ними, готовятся силовым путём завладеть 6 мая списками избирателей, предоставленными Реестром избирателей Украины на участки для голосования (в рамках плана избирательной кампании по выборам Президента Украины), - отмечают в облгосадминистрации.

По их информации, сепаратисты заявляют, что референдум состоится, даже если для этого придётся работать в палатках.

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Активисты "ДНР" предоставили отдельным руководителям городов и районов свой пакет документов для подготовки референдума, отмечают в ОГА.

Также в отдельных городах представители "ДНР" планируют 1 мая провести митинги по разъяснению условий голосования.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

7 апреля сепаратисты, которые захватили здание, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

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По словам сопредседателя «временного правительства» самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, предполагается, что на референдум будет вынесен всего один вопрос: "Поддерживаете ли вы акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".

Пушилин также заявлял, что, по его мнению, в настоящее время "республика" контролирует 90% территории Донецкой области и что уверен в успешном проведении 11 мая референдума. По его словам, необходимая сумма для финансирования проведения референдума о статусе Донбасса уже есть.