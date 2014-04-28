Кернеса ранили из огнестрельного оружия, когда он катался на велосипеде - горсовет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом возле больницы сообщил журналистам начальник Департамента массовых коммуникаций и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

По его данным, нападение произошло между 11.30 и 12.00 на Белгородском шоссе в районе Лесопарка.

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Сидоренко сообщил, что выстрел был один, нападавший стрелял в спину.

“Вроде бы, не проверенная информация, навылет ранен, вроде бы, жизненно важные органы не задеты”, - сказал начальник Департамента.

По его словам, ранение получил только Кернес.

Сидоренко также отметил, что не владеет информацией, были ли на месте происшествия свидетели, он также отказался выдвигать какие-либо версии о нападении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 харьковский городской голова Геннадий Кернес был ранен неизвестным. По информации пресс-службы городского совета, сейчас Кернес находится в больнице скорой и неотложной помощи, его оперируют, врачи борются за его жизнь.

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Харьковской области сообщили, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, однако квалификация пока не определена.