Губернатор и мэр Донецка попросили у Турчинова провести национальный референдум 25 мая

Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута и Донецкий городской голова Александр Лукьянченко встретились с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым и попросили его все же принять решение о проведении всеукраинского референдума 25 мая, сообщает "ОстроВ" со ссылкой на пресс-службу ДонОГА.

"В ходе встречи Сергей Тарута озвучил инициативу о проведении национального референдума. Накануне это предложение было сформулировано и одобрено в ходе совместного заседания мэров городов, глав районных советов, и районных госадминистраций Донецкой области", - отмечается в сообщении.

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Как заявил губернатор, на референдум планируется вынести вопросы передачи дополнительных властных полномочий регионам Украины и создания муниципальной милиции.

По мнению Таруты, проведение национального референдума позволит объединить страну вокруг идеи реформ и внедрения европейских стандартов. Он считает, что провести референдум необходимо 25 мая, в день выборов Президента Украины.

Глава Донецкой облгосадминистрации представил на рассмотрение Александра Турчинова законодательные инициативы, позволяющие осуществить референдум в заявленный срок.

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Как отметил мэр Донецка Александр Лукьянченко, проведение референдума будет способствовать снижению социально-политической напряженности в регионах Юго-Востока Украины.

"Мы консолидировали свои усилия для того, чтобы в Украине воцарился гражданский мир, порядок и согласие. Все граждане нашей страны должны иметь возможность высказать свое мнение по тем вопросам, которые их реально волнуют. На данном этапе – решающее слово за депутатами Верховной Рады", – подчеркнул Тарута.