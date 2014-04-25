В ЦИК предлагают провести вместо всеукраинского референдума консультативный опрос
Об этом заместитель председателя ЦИК сказал сегодня во время брифинга.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера считает целесообразным провести консультативный опрос о государственном строе Украины вместо всеукраинского референдума, для организации которого маловато времени.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.
«До 25 мая остался месяц, и с организационной точки зрения этого времени крайне мало для того, чтобы запустить всеукраинский референдум по народной инициативе по процедуре, предусмотренной частью 2 статьи 72 Конституции Украины», - отметил Магера.
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Кроме того, исполняющий обязанности президента не имеет права издавать указ о назначении любого всеукраинского референдума, подчеркнул Магера.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины предлагает «проведение консультативного опроса граждан Украины об отношении граждан к определенным вопросам общегосударственного значения – можно такое допускать, если будет принято решение высшими органами государственной власти».
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Однако Магера убежден, что «не может один или два региона Украины сеять раздор во всей Украине и навязывать федеральное или унитарное устройство, один или два государственных языка».