В ЦИК предлагают провести вместо всеукраинского референдума консультативный опрос

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера считает целесообразным провести консультативный опрос о государственном строе Украины вместо всеукраинского референдума, для организации которого маловато времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

«До 25 мая остался месяц, и с организационной точки зрения этого времени крайне мало для того, чтобы запустить всеукраинский референдум по народной инициативе по процедуре, предусмотренной частью 2 статьи 72 Конституции Украины», - отметил Магера.

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Кроме того, исполняющий обязанности президента не имеет права издавать указ о назначении любого всеукраинского референдума, подчеркнул Магера.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины предлагает «проведение консультативного опроса граждан Украины об отношении граждан к определенным вопросам общегосударственного значения – можно такое допускать, если будет принято решение высшими органами государственной власти».

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Однако Магера убежден, что «не может один или два региона Украины сеять раздор во всей Украине и навязывать федеральное или унитарное устройство, один или два государственных языка».