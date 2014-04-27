Украина сможет отказаться от российского газа - Порошенко
23:59, 27 апреля 2014Политика
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Кандидат на пост президента, народный депутат Петр Порошенко заявил в воскресенье, что следующий год, по его мнению, может быть последним годом, когда Украина будет покупать газ у России.
газ, газохранилище / REUTERS
Как сказал он, находясь в Тернопольской области, уже в октябре Украина сможет получать реверсный газ из Словакии, а также имеет возможности добывать собственный газ, в частности, сланцевый.
Как сказал Порошенко, в поставках реверсного газа и в добыче сланцевого Украине должен помочь Европейский союз.
По его словам, настоящая украинская власть может продемонстрировать независимость не только политическую, но и экономическую.
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