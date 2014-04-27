Украина сможет отказаться от российского газа - Порошенко

Как сказал он, находясь в Тернопольской области, уже в октябре Украина сможет получать реверсный газ из Словакии, а также имеет возможности добывать собственный газ, в частности, сланцевый.

Как сказал Порошенко, в поставках реверсного газа и в добыче сланцевого Украине должен помочь Европейский союз.

По его словам, настоящая украинская власть может продемонстрировать независимость не только политическую, но и экономическую.