Украина сможет отказаться от российского газа - Порошенко

23:59, 27 апреля 2014
Политика
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Кандидат на пост президента, народный депутат Петр Порошенко заявил в воскресенье, что следующий год, по его мнению, может быть последним годом, когда Украина будет покупать газ у России.

газ, газохранилище / REUTERS

Как сказал он, находясь в Тернопольской области, уже в октябре Украина сможет получать реверсный газ из Словакии, а также имеет возможности добывать собственный газ, в частности, сланцевый.

Как сказал Порошенко, в поставках реверсного газа и в добыче сланцевого Украине должен помочь Европейский союз.

По его словам, настоящая украинская власть может продемонстрировать независимость не только политическую, но и экономическую.

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