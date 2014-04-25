Поставки воды в Крым с Кубани и Кавказа нереальны – российский академик

Об этом пишет издание "Центр".

В частности, как отметил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академик РАН Владимир Кашин, перебросить воду из Дона или Кубани нереально.

"Кавказ и Краснодарский край сами испытывают дефицит воды. Тут можно разве что изловчиться, чтобы снабдить водой Керчь, но не более", - сказал он.

Читайте такжеРоссия построит в Крыму опреснительный завод или проведет канал с Кубани

Помимо этого он заявил, что для Крыма более выгодной будет доставка питьевой воды на полуостров в бутылках.

"Два с лишним миллиона населения – не такое уж большое число.Конечно, наплыв отдыхающих это число заметно увеличивает, но с другой стороны, мы запросто снабжаем бутилированной водой 12-миллионную Москву. И ничего, никаких проблем не возникает.Более того, доставка бутилированной воды – хороший бизнес. Литр воды стоит дороже литра бензина, литра молока. Поэтому тут даже думать не нужно — будет работать бизнес", - добавил Кашин.

Как сообщал УНИАН ранее, неуплата предприятиями и организациями Крыма за потребленную электроэнергию в марте ставит под угрозу энергоснабжение всего полуострова.