Украина и ЕС должны объединиться против России на рынке газа - Канивец

«Украина и Европейский Союз должны объединиться в переговорах с Россией о поставках газа, чтобы прекратить военную агрессию и предотвратить вероятном шантажа со стороны «Газпрома», - считает Олег Канивец, народный депутат Украины, руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко. Так Канивец прокомментировал заявления российских представителей о предоплату за газ и трехсторонние переговоры с Украиной и ЕС.

«Трехсторонние, или многосторонние переговоры с «Газпромом» провести надо. Но на них Евросоюз должен выступить единым фронтом с Украиной. Фронтом покупателей и транзитеров против монопольного поставщика. У нас с ЕС теперь гораздо больше общего на этом рынке. Ведь Запад единодушно осудил военную агрессию России против Украины, признал, что от этого огромные экономические убытки и реальная угроза войны на континенте. При этом некоторые страны Евросоюза признают, что слишком сильно зависят от этого агрессора в поставках газа. Здравый смысл и совесть просто требуют нашего объединения. Энергетический рынок Европы уже не будет таким, как раньше», - заявил Олег Канивец.

По мнению Канивца, Украина и Европейский союз должны выработать единую переговорную позицию относительно цены и маршрутов поставок газа в Европу,

«Сегодня Москва угрожает Украине повысить цену на газ, перевести нас на предоплату и перевести в обход нашей страны основной поток газового транзита в Европу. Что экономически недопустимо для нас и политически рискованно для ЕС - это ведь поощрения и усиления агрессора. Поэтому надо требовать единого коридора цены для континента и совместно определять маршруты поставки газопроводами», - считает Канивец.

В связи с этим Олег Канивец поддержал недавнюю инициативу премьер-министра Польши Дональда Туска о создании «организации покупателей газа» в рамках ЕС.

«Инициатива Туска сверхактуальная. Но мы убеждены, что такой союз будет по-настоящему эффективен лишь при участии Украины. Анатолий Гриценко после своего избрания Президентом инициирует официальное присоединение нашей страны к всех антимонопольных механизмов энергетического рынка Европы», - отметил народный депутат Канивец.